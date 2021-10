Caen. Atelier lecture à Caen : donner de la voix pour mieux se connaître

La définition d'un mot dans le dictionnaire, un poème, un article de presse, une recette de cuisine… Les supports utilisables pour transmettre un texte et un message à l'oral sont innombrables. Éric Bourdier, qui enseigne le théâtre à Caen (Calvados) et a travaillé avec de grands metteurs en scène, partage aujourd'hui ses secrets pour la lecture à voix haute.

"Je veux accompagner les gens pour qu'ils puissent transmettre à un auditoire un message qui les touche, avec une authenticité réelle", confie-il. Ainsi, l'enseignant en théâtre anime depuis quatre ans des ateliers de lecture à voix haute et d'écriture, tous les samedis et mercredis. "C'est ouvert à tout le monde bien sûr ! Des gens qui veulent prendre la parole, des jeunes, des enseignants…"

Apporter son texte préféré

"La première fois, je demande que l'on apporte le texte qui vous tient le plus à cœur. À travers la lecture de ce texte, je peux discerner qui vous êtes, ce qui vous touche." S'en suit un apprentissage atypique autour de la confiance en soi, de l'authenticité, de la transmission du message. "On peut apprendre énormément à travers ces ateliers. Mais avant de venir, la question qu'il faut se poser c'est : qu'est ce que j'en attends ? Se sont des petites portes à ouvrir", souligne Éric Bourdier.

Le format non-conformiste des ateliers, qui demandent cependant un engagement régulier, et du professeur, qui prône une autre façon de travailler "en prenant le temps", se veut une ouverture et une opportunité, "pour ceux qui refusent d'entendre les sirènes du conformisme. Ceux qui veulent s'élever au travers des textes et de leur message."

Pratique. Les mercredis et samedis en début de soirée. 17C rue Constant Forget, à Caen. Tél. 06 49 30 85 76. atelier-lecture.fr

