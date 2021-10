Franck Dumas : le procès repoussé d'au moins un an

Il est soupçonné d'avoir fraudé plus de 550 000 € à l'administration fiscale entre 2011 et 2013 : l'ancien entraîneur du Stade Malherbe Caen (Calvados) comparaissait lundi 19 mars 2018 devant la Cour d'appel de Caen. Connu pour son goût du jeu et des casinos, Franck Dumas, est soupçonné d'avoir organisé son insolvabilité et dissimulé des revenus au fisc.

Désormais sélectionneur pour la Guinée équatoriale, résidant actuellement au Cambodge, l'ex joueur caennais était présent à la barre pour assurer sa défense.

430 000 € d'indemnités dissimulés ?

C'est d'abord en contestant la somme des fraudes au fisc qu'il a avancé une première ligne de défense. En cause principalement, une indemnité de départ à hauteur de 430 000 € touchée par l'entraîneur au moment de son départ du club en 2012. Cette somme entrerait pour la défense dans le cadre d'une défiscalisation, ce que conteste le fisc et pour laquelle il accuse Franck Dumas de dissimulation.

Un caractère exonérable qui dépend, pour l'avocat de la défense, du caractère litigieux de la rupture du contrat de l'ex coach. "Comment admettre qu'un contribuable puisse être emprisonné pour n'avoir pas payé un impôt qu'il ne doit pas ?", s'interroge maître Philippe Veber demandant que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal administratif, compétant en matière d'impôt. Ce à quoi la partie civile lui rappelle que l'affaire comprend également le soupçon d'organisation de son insolvabilité, indépendante de cette indemnité.

C'est finalement la défense que vont suivre les juges : le procès est renvoyé au 18 mars 2019 dans l'attente de la décision du tribunal administrative. En première instance, Franck Dumas avait été condamné en janvier 2017 à trois ans de prison dont dix mois avec sursis.