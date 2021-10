Hors Normandie. Arnaques aux faux tickets de concert d'Ed Sheeran.

Ed Sheeran est impatient de partir en tournée, retrouver ses fans et chanter pour eux ses plus grands hits. L'envie est encore plus ardente chez certains de ses admirateurs, et pour certains, il est facile de se laisser tenter d'obtenir un sésame, par quelconque moyen !

Sold-Out pour de nombreuses dates, il ne reste pour beaucoup, que des places en reventes.

" Nous apprenons que des pass "backstage" ou pour Ed Sheeran à Manchester ont été publiés sur les réseaux sociaux, revendus à des prix extrêmement gonflés. Bien que ces billets semblent originaux, nous pouvons vous affirmer que ces pass sont des faux. Nous profitons de l'occasion pour préciser que ces billets ne sont pas légaux et nous exhortons le public à ne pas acheter de billets ne provenant pas d'un agent de billetterie réputé. "

Ed Sheeran doit se produire au Stade de France cet été, et nul doute que certains faussaires et escrocs tenteront de produire de faux pass. Pour tout concert, soyez vigilants et achetez vos billets auprès de billetteries officielles.