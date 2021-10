Caen. Caen : alcoolisée elle vole pour plus de 400 euros de parfum

Mercredi 14 mars 2018 une femme âgée de 36 ans a été jugée pour vol en récidive par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados)

C'est maigre et tremblante que la jeune femme se présente à l'audience. Ayant développé au fil du temps une forte dépendance à l'alcool, son parcours est chaotique. Malgré une formation dans la restauration elle est à ce jour sans emploi, parfois hébergée mais le plus souvent dans la rue.

Quand l'agent de sécurité des Galeries Lafayette de Caen l'interpelle en novembre dernier, elle a pour plus de 400 euros de parfum dans les poches. "J'ai pris un parfum, puis deux, puis trois… C'était stupide mais c'était bientôt Noël…"

Mise en garde maintes et maintes fois

La procureure lui rappelle que la justice l'a mise en garde maintes et maintes fois. En effet elle totalise 18 mentions dans son casier judiciaire et connaît la prison ferme. Son avocate insiste sur son enfance dramatique et son besoin de soins.

Elle écope de quatre mois de prison avec sursis et 105 heures de travaux d'intérêt général à effectuer dans les 18 mois. Injonctions de soins en addictologie et en psychologie lui sont faites.

