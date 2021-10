Saint-Lô. Froid et neige attendus en Normandie à quelques jours du Printemps

Le froid va de nouveau s'installer en Normandie à partir du samedi 17 mars 2018, avec des températures négatives. Jusqu'à - 5° sont attendus. La situation pourrait durer jusqu'en début de semaine prochaine.

Du froid et de la neige

Quelques flocons pourront virevolter dès samedi matin, les averses neigeuses deviendront au fil des heures plus marquées, avec des cumuls de plus de 3 à 8 cm dans le Cotentin, de 1 à 5 cm dans le centre et sud Manche, l'Orne et le Calvados.

L'hiver n'a donc pas dit son dernier mot. Des prévisions qui devront être affinées au cours de ces prochaines heures pour évaluer plus précisément ce risque neigeux.