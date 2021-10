Caen. Carnaval étudiant de Caen : il manque encore des bénévoles !

Le compte à rebours est lancé pour le carnaval étudiant de Caen (Calvados) dont la 21e édition se déroulera jeudi 29 mars 2018. Les organisateurs sont dans les starting blocks mais ils recherchent encore des bénévoles. "Nous en avons une cinquantaine pour le moment, il nous en faudrait 100", explique Nathan Courbet, le président de l'événement.

Au cours de la journée, ces bénévoles seront notamment en charge d'épauler le service de sécurité autour des chars - il devrait y en avoir quatre ou cinq cette année - et aux abords du parc expo où se tiendra le concert final.

Sur le carnaval, la sécurité est assurée par une entreprise spécialisée (ce qui représente 9 000€ pour les organisateurs) et les bénévoles. La préfecture et la ville déploient eux aussi un dispositif, en coordination avec les organisateurs, pour assurer le bon déroulé du défilé.

Une nouvelle inflexion

Cette année pourtant, l'organisation assure s'être "professionnalisée", en mettant notamment le paquet sur la communication. Teaser, messages de prévention sur les réseaux sociaux... Elle veut jouer dans la cour des grands.

Jeudi 29 Mars aura lieu l'édition 2018 du Carnaval de Caen, 1er Carnaval étudiant d'Europe. Il est temps de vous dévoiler le teaser de l'événement. Et si cette année encore une fois, on écrivait l'histoire à notre manière ? 🏰🎨 (🎥 : DLMNS) #carnavalcaen pic.twitter.com/rlWTSOOQ2o — Carnaval de Caen (@CarnavalCaen) 26 février 2018

Autre nouveauté pour le carnaval : la note écoresponsable que l'événement veut se donner. "Cette année, nous avons travaillé avec le Syvedac (le syndicat pour la valorisation et l'élimination des déchets de l'agglomération caennaise) pour mettre en place des poubelles et des affiches pour sensibiliser les étudiants." Par la suite, et si le budget le permet, les organisateurs réfléchissent également à créer des écocups à l'effigie de l'événement.

L'an passé, 30 000 étudiants avaient défilé déguisés dans les rues de Caen. Attention si vous êtes des habitués de l'événement : cette année, le défilé ne partira pas du Phœnix mais de la place de la mare pour cause de travaux du tram.

Pratique. Inscriptions pour les bénévoles via ce formulaire.