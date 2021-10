Granville. Guernesey : 77 848 euros récoltés pour la maison de Victor Hugo

C'est un joyau du patrimoine anglo-normand : la collecte pour restaurer la maison de Victor Hugo, sur l'ile de Guernesey, a atteint son objectif. Via la fondation du patrimoine, 77 848 euros ont été récoltés.

La collecte pour restaurer la maison de Victor Hugo à #Guernesey a atteint son objectif ! Merci à tous !

Plus d'infos sur le projet ici

Cet argent va permettre de restaurer une partie de la demeure de l'écrivain français, remarquable en raison notamment de sa décoration surprenante et foisonnante.

Deux paliers franchis

Grâce à la générosité des visiteurs et des internautes, un premier palier de 35 000 euros avait été atteint pour les décors du look-out, cette pièce située au dernier étage, et qui offre une vue imprenable sur Saint-Peter-Port. Le second palier de 77 000 euros ayant été atteint, la décoration de l'ensemble de l'atelier et du jardin d'hiver pourra être financée.

Le look-out, l'une des pièces capitales de la maison. - Célia Caradec

Par ailleurs, d'importants travaux seront réalisés sur le bâti. Les intempéries ont mis à rude épreuve la maison, avec des infiltrations au niveau du toit et de la façade, malgré des interventions périodiques.

Hauteville House a fermé ses portes en octobre 2017. Les travaux devraient durer jusqu'en avril 2019.

