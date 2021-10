Caen. Nouveau à Caen : une brocante permanente derrière le Zénith

C'est un peu comme une grande caverne d'Ali Baba qui a ouvert ses portes en ce début d'année 2018, derrière le Zénith de Caen (Calvados). La Brocante est le nouveau lieu des chineurs. Sous le même toit sont réunis La Rainette bleue, gérée par Irène Tallec et Top Broc, créé par Dimitri Colin. "Irène et Dimitri se sont rencontrés sur le marché de la Place Saint-Sauveur et ils ont décidé de se lancer dans ce projet professionnel à deux", explique Marie Colin qui aide les deux brocanteurs.

Deux univers complémentaires

Dans cette boutique de 130m2, deux univers différents s'accordent parfaitement. D'un côté, celui de la Rainette Bleue plus porté sur le 19e siècle, avec beaucoup de verreries, des meubles anciens, des luminaires, des miroirs et un style très Napoléon III. De l'autre, celui de Top Broc plus vintage et scandinave, des années 30 aux années 70.

• Bonus sonore : Marie Colin explique le travail de brocanteur



"L'intérêt c'est d'une part la complémentarité de ces deux univers et ensuite de proposer aux clients un plus vaste choix. On se rend compte que les gens préfèrent miser sur des objets anciens, qui ont traversé les époques et qui donc sont plus résistants", conclut Marie Colin.

Pratique. La Brocante ouvre du mardi au samedi de 14h à 18h au 67 rue Joseph Philippon à Caen. Tel : 07 83 93 90 84