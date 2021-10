Rouen. Rugby : Richard Hill rempile avec le Rouen Normandie Rugby

C'est le pilier du projet, celui qui a créé la dynamique sportive autour du club pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Aux portes des play-off pour jouer une montée en Pro D2, le Rouen Normandie Rugby pourra compter sur son entraîneur, Richard Hill, qui a annoncé le mercredi 28 février 2018 avoir signé un nouveau bail de longue durée avec le club rouennais.

Pour combien de temps avez-vous re-signé ?

R.H. : "C'est ma cinquième saison ici, et là je viens de signer pour cinq années de plus. C'est la première fois que je signe pour un contrat aussi long. Tous les paramètres sont là, je suis content. Je suis parti en vacances la semaine dernière pour discuter avec ma femme qui vit toujours en Angleterre, elle est tout à fait d'accord donc je suis rentré et j'ai signé !"

"Quand on m'a offert le contrat, c'était une décision facile à prendre !" - Richard Hill, entraîneur du Rouen Normandie Rugby

Il y a un an votre avenir était flou et maintenant vous vous engagez sur la durée…

R.H. : "En février de l'année dernière, je ne connaissais pas Jean-Louis Louvel (N.D.L.R. : le nouveau président du club) ! Pour un Anglais dans un club en France c'était compliqué… Mais dès que j'ai commencé à parler avec lui je savais que l'on allait continuer à progresser. Quand on m'a offert le contrat, c'était une décision facile à prendre !"

Qu'est ce qui vous a poussé à rester ?

R.H. : "Avec Marc-Antoine Troletti, le club avait bien avancé, mais maintenant le club passe encore un cap. Je suis dans un vrai projet. En plus on a déjà gagné le trophée Jean-Prat l'année dernière et cette année j'ai les preuves que le club va dans la bonne direction."

