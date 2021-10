Hérouville-Saint-Clair. Cinéma : Isabelle Huppert et Benoît Jacquot à Caen pour présenter "Eva"

Le Café des Images à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) vient d'annoncer avoir ajouté une séance supplémentaire pour la présentation en avant-première de Eva, le dernier film signé Benoît Jacquot. Et pour cause, il fait lui-même le déplacement avec l'actrice principale, Isabelle Huppert pour introduire cette séance vraiment spéciale.

Un thriller prometteur

Plus de place donc pour la séance de 19h45. La nouvelle projection débutera elle à 20h20. Car en plus d'une affiche prometteuse - l'actrice donne la réplique à Gaspard Ulliel - le synopsis a tout d'un bon thriller. "Tout commence par une tempête de neige. Eva, troublante et mystérieuse, fait irruption dans la vie de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre va bouleverser Bertrand jusqu'à l'obsession et le fera glisser jusqu'à sa perte."

Benoît Jacquot s'attaque une nouvelle fois à l'adaptation d'un roman, une histoire noire signée James Hadley Chase. L'ouvrage avait déjà été adapté au cinéma en 1962.

Pratique. Mercredi 21 février 2018, 20h20 au Café des Images à Hérouville-Saint-Clair.

