2 nouvelles fictions inédites sur Canal + ce soir.

Avec la fin de The Event et de Shameless, Canal + vous propose 2 nouvelles fictions pour sa soirée série du jeudi. La première, Body of Proof, est une série médico-légale diffusée aux états-unis depuis le mois de mars sur la chaîne ABC. Après avoir incarné le personnage de Katherine Mayfair dans Desperate Housewives, elle endosse le rôle d'une neurochirurgienne devenue médecin légiste et qui aide la police dans des affaires criminelles. Les deux premiers épisodes sont à découvrir ce soir puis suivra la comédie The Big C. Diffusée également actuellement aux états unis, mais sur la chaîne Showtime, il s'agit d'une comédie mettant en scène le personnage de Cathy Jamison. Cette femme atteinte d'un cancer incurable décide de profiter de la vie sans dévoiler son secret à son entourage. La comédienne Laura Linney a d'ailleurs reçu un Golden Globe pour sa performance dans ce programme. Rendez-vous à 22h20 sur canal + si vous êtes abonnés pour les 2 premiers épisodes inédits en France.

Politique sur France 2 un nouveau numéro de Des paroles et des actes. Après avoir reçu Marine Le Pen au mois de juin, Alain Juppé en septembre et Jean-François Copé récemment, David Pujadas reçoit François Bayrou, président du MoDem qui a officiellement présenté sa candidature à la présidentielle hier. La soirée commence à 20h35.

En bref et sur les autres chaînes :

Julie Lescaut et New York Unité Spéciale sur TF1

Suite de The Good Wife sur M6 avec les 4 derniers épisodes de la deuxième saison dès 20h50

France 3, cinéma avec le western du jeudi avec Open Range réalisé par Kevin Costner.

Sur Arte, à l'ombre de la haine, un drame américain avec Billy Bob Thornton et Halle Berry.