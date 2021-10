Ifs. Il s'exhibe nu devant sa baie vitrée près de Caen

Mercredi 14 février 2018 Didier Fouquet âgé de 57 ans a été jugé pour exhibitionnisme en récidive par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) Les faits se sont déroulés à Ifs au sud de l'agglomération durant l'été 2017.

Cinquième jugement pour le même délit

Le casier judiciaire du prévenu comporte quatre mentions pour les mêmes faits. Déficient mental, il est placé sous curatelle. L'expertise psychiatrique décrit un personnage ayant des rapports pervers à la sexualité. Son discernement est altéré mais pas aboli. Il est donc considéré comme responsable de ses actes. Lui dit que ces exhibitions sont liées à sa maladie et qu'il n'en perçoit pas les signes avant-coureurs.

Il s'exhibe devant de jeunes enfants

Une maman d'enfants de 5 et 9 ans se constitue partie civile et sollicite 800 € de préjudice moral. "Là où il est situé, au rez-de-chaussée, tout le monde peut le voir nu debout devant sa baie vitrée, que ce soit le soir ou le matin... Il sait tout de même ce qu'il fait car il ne s'exhibe jamais devant des hommes." La procureure parle d'une problématique ancienne et d'une situation qui n'évolue pas car le prévenu respecte son suivi psychiatrique. Elle requiert neuf mois de prison avec sursis et trois ans de sursis mise à l'épreuve.

Fatalisme du prévenu

Didier Fouquet écope de huit mois de prison dont un mois ferme. Il devra en outre verser 500 € de dommages et intérêt à la maman et 500 € à chacun des deux jeunes enfants et pour finir 500 € de frais de justice. À l'énoncé du verdict le condamnant à un mois ferme, l'homme déclare fataliste : "Quand faut y aller, faut y aller".

