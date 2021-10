Une collaboration entre Johnny Hallyday et Julian Perretta

Cette photo fait forcement penser à une séance de travail face à un ordinateur d'Apple.

Johnny Hallyday a toujours gardé un œil sur la nouvelle scène à travers les générations (Michel Berger et Jean-Jacques Goldman dans les années 80, Zazie et Pascal Obispo dans les années 90 puis dernièrement M et Maxim Nucci de Yodelice) afin de proposer des titres dans l'air du temps.

L'interprète de « Wonder Why » qui a déjà joué en première partie de Beyonce et James Blunt pourrait rapidement se retrouver sur le nouvel album de la star française.

Johnny doit débuter sa tournée « Jamais Seul » depuis Los Angeles puis une tournée des stades et des grandes salles françaises est prévue entre mai et décembre 2012 avec Louis Bertignac en première-partie.

Un nouvel album devrait sortir fin 2012