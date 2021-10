Hors Normandie. Revivez l'hymne national américain interprété par Pink lors du Superbowl

Malgré l'ambiance glaciale dans le stade, le public n'a pas manqué le 52ème Superbowl à Minneapolis le 4 février 2018 ; cette finale du championnat de football américain a été marquée par la victoire des Philadelphia Eagles face aux favoris New England Patriots (41 à 33). Au stade comme à la télévision le passage de la chanteuse Pink, lui aussi, a marqué les esprits lorsqu'elle a chanté l'hymne national américain.

Actuellement diffusée sur les ondes de Tendance Ouest avec le titre "Beautiful Trauma", ici vous avez l'occasion de découvrir différemment ses performances vocales. Une jolie note quand on sait qu'il s'agissait du Superbowl le plus froid de l'histoire (-16° au coup d'envoi) et que la star était grippée.

Retour en image sur la prestation de Pink :

Malgré une audience télé en baisse (chez les Américains) par rapport à la précédente édition, le Superbowl à tout de même réuni 103 millions de téléspectateurs et les recettes publicitaires ont battu des records sur cette édition. En France, la chaîne W9 qui retransmettait le programme a vu ses audiences en légère hausse par rapport à l'année dernière.

