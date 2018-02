Lactalis : 25 cas sporadiques de salmonellose sur 10 ans selon l'Institut Pasteur

Le 01 février 2018 à 12:40

La bactérie présente dans une usine de lait infantile Lactalis et à l'origine de deux épidémies de salmonellose chez des nourrissons en 2005 et 2017 en a également contaminé 25 autres entre 2006 et 2016, a indiqué jeudi l'Institut Pasteur à l'AFP.