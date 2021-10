Caen. Répartiteurs de chauffage : mode d'emploi

Depuis le 1er avril 2017, les répartiteurs de frais de chauffage sont obligatoires dans les immeubles collectifs* à usage principal d'habitation qui sont équipés d'un chauffage commun qui fournit à chacun, une quantité de chaleur réglable par l'occupant. "C'est la première chose à bien comprendre, explique Nicolas Marie, conseiller info-énergie chez Biomasse Normandie, une association qui offre aux particuliers des informations gratuites, neutres et objectives sur la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables. Il faut distinguer les logements collectifs où les habitants ont un compteur individuel et qui ne sont pas concernés, et les autres où jusqu'à présent, leur consommation était évaluée sur la base de la taille de leur logement, au tantième." L'objectif est de mieux distinguer ce que chaque foyer consomme en termes d'énergie.

La facture ne baisse pas forcément

Les répartiteurs sont fixés de façon verticale sur les radiateurs pour mesurer la température à leur surface, ainsi qu'à dix centimètres de leur point de fixation. "D'où l'importance de ne pas placer un meuble devant puisque sinon, l'appareil va enregistrer une mesure bien supérieure à l'air de la pièce qui ne va pas correspondre à la consommation réelle de la personne". La remarque a son importance puisque les frais de combustible ou d'énergie sont ensuite ventilés à raison de 30% des frais communs répartis en fonction des règles applicables à l'immeuble et les 70% restant, le sont en tenant compte des consommations mesurées. "Les logements qui sont bien exposés et bien isolés verront donc probablement leur facture de chauffage baisser, alors que ceux qui sont orientés vers le nord, risquent eux de voir la note partir à la hausse".

Reste à savoir si à moyen terme, les particuliers réduiront leur consommation, l'un des buts poursuivi par le gouvernement qui a soutenu cette mesure. "Pas sûr que la facture baisse d'une façon générale, puisqu'il faut compter au minimum 7 € par an et par répartiteur", rappelle Nicolas Marie.

* Pour les immeubles dont la consommation de chauffage est supérieure à 150 kWh/m2 de surface habitable (SHAB) par an.

Pratique. Tél. 0808 800 700 - www.energie-info.fr

