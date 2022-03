Hors Normandie. Votre escapade nature chez B'o Resort & Spa à Bagnoles de l'Orne à gagner sur Tendance Ouest

Tendance Ouest vous offre tous les jours votre escapade nature et bien être chez B'o Resort & Spa à Bagnole de l'Orne au cœur d'un parc de 25 hectares.

Remportez votre nuit pour deux dans un studio de la résidence B'O Cottage avec accès à l'espace aqualudique et au hammam, votre petit-déjeuner et votre formule O'Minérale, comprenant 3 soins au B'o Spa Thermal sur 1 journée et demie.

Un cadeau d'une valeur de près de 340 euros en jouant avec le code TO par SMS au 7 11 12 (0,65cts d'euros hors coût d'envoi opérateur).

Un tirage sort est effectué tous les jours du 22 au 26 janvier 2018 entre 8h et 9h sur Tendance Ouest.