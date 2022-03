Hors Normandie. Justine de Cérences (Manche) remporte un séjour en famille dans un camping-village Homair

Du lundi 8 au vendredi 12 janvier 2018, jouez au HIT QUIZ avec Fred. Le meilleur candidat de la semaine obtient le "Disque d'Or" et s'il arrive à conserver son trophée jusqu'au vendredi, le champion remporte un séjour en famille dans un camping-village Homair.

Gagnez votre séjour en famille dans un camping-village Homair*.

Depuis plus de 25 ans, Homair Vacances est spécialisé dans l'Hôtellerie de Plein Air. Bien plus que de simples instants de décontraction en plein air, Homair Vacances vous offre une nouvelle expérience en Campings-Villages.

Plein air, détente, convivialité, instants pour soi et pour ses proches, découverte, confort de nos mobil-homes, animations... Des destinations prestigieuses, dans les plus beaux sites touristiques d'Europe.

Choisissez votre destination parmi 13 destinations :

• Cadenet – Camping le val de Durance (4 étoiles)

• La Ciotat – Camping La Baie des Anges (4 étoiles)

• Les Mazures – Camping Le Lac des Vieilles Forges (3 étoiles)

• Lit et Mixe – Camping Le Soleil des Landes (4 étoiles)

• Mirepeisset – Camping Le Val de Cesse (3 étoiles)

• Proissans – Camping Le Val d'Ussel (4 étoiles)

• Paris-Champigny – Camping Paris-Est (4 étoiles)

• Port-Cogolin – Camping Marina Paradise (2 étoiles)

• Régusse – Camping Les Lacs du Verdon (4 étoiles)

• St Nic – Camping Le Domaine de Ker'Ys (4 étoiles)

• Torreilles – Camping La Palmeraie (4 étoiles)

• Vendres – Camping les Sablines (4 étoiles)

• Ghisonaccia – Marina d'Erba Rossa (3 étoiles) (hors période du 23/06/18 au 15/09//2018 pour ce camping)

* : Séjour(s) d'une semaine en mobil-home " 4/6 personnes Bungalow " valable jusqu'au 31 Octobre 2018, sous réserve de disponibilités, hors périodes du 28/04/2018 au 13/05/2018 et du 07/07/18 au 01/09/2018. Ce séjour ne comprend pas les frais de bouche, de transport, taxes de séjour, assurances ainsi que tous autres frais engendrés lors du séjour, notamment les cautions obligatoires et frais relatifs aux options, activités et animations. A défaut de disponibilités dans le camping choisi, sur le type de mobil-home cité ci-dessus, aux dates souhaitées, de nouvelles propositions pourront être faites par la société HOMAIR VACANCES au gagnant. Le gagnant ne pourra en aucun cas céder son séjour, le reporter à une date ultérieure à la limite fixée dans le présent article ou à demander une quelconque compensation financière en cas d'abandon du gain, non disponibilité du séjour souhaité ou annulation du séjour réservé, pour quelque cause que ce soit.



Lundi :

17h30 - Sophie (Touffreville La Corbeline - 76) - 3 Bonnes Réponses - DISQUE D'OR ! -

HIT QUIZ - Lundi 17h30 - Sophie



Mardi :

17h30 - Yaël (Saint Pierre du Regard - 61) - 6 Bonnes Réponses - DISQUE D'OR ! -

HIT QUIZ - Mardi 17h30 - Yaël

19h30 - Anne (Francheville - 61) - 3 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mardi 19h30 - Anne



Mercredi :

17h30 - Nicolas (Saint-Lô - 50) - 3 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mercredi 17h30 - Nicolas

19h30 - Stéphanie (Trun - 61) - 6 Bonnes Réponses - DISQUE D'OR ! -

HIT QUIZ - Mercredi 19h30 - Stéphanie



Jeudi :

17h30 - Kheira (Flers - 61) - 5 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Jeudi 17h30 - Kheira

19h30 - Alice (Equerdreville - 50) - 8 Bonnes Réponses. - DISQUE D'OR ! (Ex-Æquo) -

HIT QUIZ - Jeudi 19h30 - Alice



Vendredi :

17h30 - Justine (Cérences - 50) - 8 Bonnes Réponses. - DISQUE D'OR ! (Ex-Æquo) -

HIT QUIZ - Vendredi 17h30 - Justine

19h30 - FINALE

HIT QUIZ - Vendredi 19h30 - FINALE

Vous voulez tenter votre chance ?

Du lundi 15 au vendredi 19 janvier, gagnez votre séjour au ski pour 5 personnes et 6 jours, à la station Aillon-Margeriaz (Savoie).



Pour jouer, inscrivez-vous par SMS. Envoyez le code : FRED au 7 11 12 (0,65€/message - 2 SMS pour s'inscrire).

Si vous êtes sélectionné, répondez à un maximum de questions en 45 secondes, et faites en sorte de conserver le disque d'or jusqu'au vendredi 19 janvier.

Bonne chance !

