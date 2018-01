Seine-Maritime : dix communes toujours privées d'eau potable

Depuis le lundi 1er janvier 2018, 4 200 habitants de Seine-Maritime sont privés d'eau potable. Une semaine plus tard, le problème n'est pas réglé et la situation pourrait encore perdurer quelques jours.

La tempête Eleanor n'est pas la seule responsable, mais elle n'a rien arrangé. Alors que 10 communes sont privées d'eau potable en Seine-Maritime depuis le lundi 1er janvier 2018, le retour à la normale se fait attendre à cause des intempéries. En cause ? De l'eau qui ruisselle sur les sols et qui pollue les réseaux avec de minuscules morceaux d'argile qui pourraient être porteurs de germes et de bactéries.

Impropre à la consommation

Pour le moment, seule la consommation de l'eau est interdite. "Il est toujours possible de se doucher et même de s'en servir dans la cuisine à condition de la faire bouillir", explique Georpges Molmy, président du syndicat d'eau des Trois sources Cailly, Varenne, Béthune. En parallèle, des distributions de bouteilles d'eau restent organisées en attendant un retour à la normale qui n'est pas encore fixé.

À l'avenir, le syndicat travaille à une interconnexion entre ses réseaux pour pouvoir réduire le débit d'un forage et importer de l'eau d'autres forages en cas d'incident de ce type.

