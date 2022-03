Tôtes. Seine-Maritime : 62 communes privées d'eau potable

18 communes étaient d'abord privées d'eau potable en Seine-Maritime, dès lundi 22 janvier 2018 dans l'après-midi à cause des fortes précipitations. Finalement, 62 communes étaient concernées en fin de journée. Les ruissellements provoqués par les pluies entraînent des particules d'argile et de limon dans les nappes phréatiques. L'eau devient trouble ou colorée et impropre à la consommation, car le phénomène peut être associé à une contamination microbienne. Les populations concernées sont donc appelées par la préfecture à ne pas consommer l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre.

Pour plus d'informations, contacter le 09.69.32.69.33.

La liste des communes concernées

• Syndicat d'eau potable de la Vallée de la Saane :



Secteur Beauval-En-Caux : Beauval-en-Caux (centre), Lammerville (Fraguillonde Mesnil), Lestanville, Royville-Eglemesnil, Saint-Ouen-le-Mauger, Saint-Pierre-de-Bénouville, Val-de-Saane (Eurville).

Secteur Belleville : Auzouville-sur-Saane, Beauval-en-Caux (Beaumont, Bosc Renoult, Benetot), Belleville-en-Caux, Bertrimont, Biville-la-baignarde (hameau des Beteaux), Calleville-les-deux-Églises, Fontelaye (Vallée), Imbleville (vallée), Saane-Saint-Just (sauf hameau pisciculture), Saint-Mards (sauf Socquemtot), Saint-Vaast-du-Val, Val-de-Saane (sauf Mesnil Mascarel Eureville).

• Syndicat d'eau potable des 3 sources Cailly, Varenne, Béthune :



Communes concernées en totalité : Bierville, La Rue Saint-Pierre, Longuerue, Pierreval, Saint-Germain sous Cailly, Vieux Manoir

Communes concernées en partie : Cailly (sauf quartier du Floquet), Fontaine le Bourg (1 abonné), Morgny la Pommeraye (Hameau La Pommeraye), Saint André sur Cailly (sauf quartier Carqueleu)

• Syndicat d'Auffay Tôtes :



Communes concernées en totalité : Beautot, Fresnay le Long, Grugny, La Houssaye Béranger, Tôtes, Varneville Bretteville, Vassonville

Communes concernées en partie : Auffay (Partie basse, hameau Mesnil Sauval et rue de Verdun), Biville la Baignarde (sauf quartier Le Béteau), Etaimpuis (hameaux Loeuilly et Le Coudray), Frichemesnil (quartier La Joserie), Heugleville sur Scie (rue du Maréchal Foch et rue Duquesne), St-Denis sur Scie (centre bourg), Saint Maclou de Folleville (sauf les hameaux Ordemare et La Pierre), St-Victor l'Abbaye

• Syndicat de Valmont



Communes concernées en totalité : Ancretteville sur Mer, Angerville la Martel, Criquetot le Mauconduit, Gerponville, Limpiville, St-Martin aux Buneaux, St Pierre en Port, Sassetot le Mauconduit, Thérouldeville, Theuville aux Maillots, Thiergeville, Thietreville, Vinnemerville

Communes concernées en partie : Bec de Mortagne (la Gustinerie, le Fournaie, Gonneville, château du Gd Daubeuf, La Roussie), Contremoulins (le trou du renard), Daubeuf Serville (Ht de Daubeuf, la Gde rue, Trevet, Sapins, Vertot, la mare fine, la rosière), Toussaint (Gruville, Bariville), Veulettes sur Mer (Mesnil, Yaume), Valmont (rte et résidence des sablières)

