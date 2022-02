Yvetot. 12 000 personnes privées d'eau potable : Yvetot s'organise

Les camions chargent et déchargent les palettes de packs d'eau dans l'après-midi de ce lundi 22 octobre 2018 aux services techniques de la ville d'Yvetot. Tout le monde s'affaire autour de ces précieuses bouteilles car depuis vendredi 19 octobre, il est fortement déconseillé de boire l'eau du robinet. La préfecture de Seine-Maritime et l'Agence régionale de santé (ARS) ont déclaré l'eau impropre à la consommation car elle était colorée ou trouble en raison "de particules d'argiles et de limons, remises en suspension par des tests hydrauliques effectués par l'exploitant", indique la préfecture.

12 000 personnes étaient toujours concernées à Yvetot et dans certaines zones de quatre communes environnantes (rue du Verger à Saint Clair sur les Monts, avenue de l'industrie à Sainte Marie des Champs, rue du couvent et résidence de l'ancien verger à Auzebosc et dans la Za route du Fond-Hallot à Valliquerville), lundi 22 octobre 2018.

Pas de retour à la normale avant mercredi

Des analyses de l'ARS sont en cours pour connaître exactement l'origine et la dangerosité de ces particules. Les résultats ne seront pas connus avant mercredi 24 octobre 2018. Alors en attendant, la Ville et ses habitants s'organisent :

32 000 bouteilles distribuées Impossible de lire le son.

Les points de distribution sont situés square Pierre-Bodée, place des Belges et aux services techniques et sont ouverts jusqu'à 19 heures, lundi 22 octobre 2018.