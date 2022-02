Rouen. Quevilly Rouen Métropole dans le dur à la moitié de la saison

Le bilan statistique

Après la fin des matchs aller de championnat, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole pointe à la 19e place du classement avec un bilan peu glorieux de trois victoires pour trois nuls et trois défaites. Relégable avec douze points, les Rouges et Jaunes se trouvent à cinq points du barragiste Bourg-en-Bresse et à sept points du premier non relégable Auxerre. Avec dix-huit buts marqués pour trente-quatre encaissés, les joueurs de Manu Da Costa sont actuellement dans le dur pour leur première saison à ce niveau.

Ce que l'on a aimé

Un début de saison prometteur : avec deux nuls pour débuter 1-1 face à deux ténors Lorient et Sochaux et une première victoire qui intervient face à Nancy 2-0 alors que le club normand évoluait encore sur la pelouse du Mans (le stade Diochon était en travaux).

Une dernière ligne droite prometteuse : comme exprimé souvent dans les comptes rendus de match, le jeu est prometteur et finit par donner des résultats comme la victoire à Diochon contre Orléans 1-0 et contre Tours 4-0 pour un bilan de deux victoires, un nul pour deux défaites avant d'arriver à la trêve hivernale.

Ce que l'on a moins aimé

Les trop nombreux matchs sans victoire qui ont fait descendre petit à petit les joueurs de l'agglomération rouennaise dans les profondeurs au classement. En cause, de trop nombreuses erreurs défensives qui auront causé de trop nombreux buts évitables et par conséquent trop de défaites.

Des matchs sans : malgré de nombreuses bonnes performances, les joueurs de Manu Da Costa sont passés au travers de quelques rencontres notamment contre Bourg-en-Bresse 4-1 lors de la troisième journée puis contre le Stade Brestois lors de la 19e journée avant la trêve également sur le score de 4-1.

Ce que l'on attend en 2018

Pour une première saison d'apprentissage à ce niveau, l'essentiel reste bien évidemment de se maintenir à cet échelon national. Pour cela, les joueurs du QRM devront confirmer les bons espoirs entrevus lors de cette première partie de saison en remportant un maximum de victoires. Il reste à espérer que l'annonce du retrait du projet du FC Rouen, effectif au 30 juin 2018, ne vienne pas entacher les espoirs du club.

A LIRE AUSSI.

Football : Quevilly Rouen Métropole doit bien finir l'année avec la réception de Brest

Football: Match de tous les dangers pour Quevilly Rouen Métropole face à Tours

Football : Quevilly Rouen Métropole veut profiter de la trêve internationale pour travailler

Football: sur la route de la Ligue 2, Sedan se dresse devant Quevilly Rouen Métropole

Football: Quevilly Rouen Métropole se déplace à Béziers en espérant valider sa montée