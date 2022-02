Alençon. Arrestation du jihadiste Thomas Barnouin : la réaction de Nathalie Goulet

Il était parti se battre en 2014 en Syrie. Mi-décembre 2017, Thomas Barnouin, 36 ans, un important jihadiste français, y a été arrêté avec deux autres jihadistes français. Les trois sont tombés aux mains des Unités de protection du peuple kurde en Syrie.

Avec Merah et les frères Clain

Thomas Barnouin faisait partie de la nébuleuse jihadiste d'Artigate, du nom de cette localité en Ariège, où a gravité Mohamed Merah, qui a tué sept personnes en 2012. Les frères Fabien et Jean-Michel Clain, originaire d'Alençon (Orne) en ont également fait partie.

Pas de solution

Selon la sénatrice UDI de l'Orne Nathalie Goulet, "la France n'a toujours pas trouvé de solution. Si d'un point de vue répressif, difficile de faire plus, en revanche on n'a pas assez travaillé la prévention. Il y a des initiatives, mais je considère que l'on n'a toujours pas pris l'ampleur du problème, explique-t-elle. Il y a les jihadistes français, mais il y en a plein d'autres qui ne rentreront jamais dans leur pays et qui vont se retrouver en Europe. C'est aussi une forte concentration en Afghanistan auprès de terroristes professionnels", précise-t-elle.

Les femmes et les enfants

"Il y a aussi les femmes et les enfants, renchérit-elle. Les femmes présentent une dangerosité équivalente à celle des hommes, quant aux enfants, on va avoir du mal à les remettre en état. Avant de poursuivre : le Ministre de l'Intérieur a l'air très sûr de lui, moi je le suis beaucoup moins ; on ne les a pas vus partir, pourquoi on les verrait revenir ?"

Que faire des jihadistes français ?

Cette arrestation pose à nouveau la question : que faire des jihadistes français arrêtés en Syrie ou en Irak ?

"Tous les pays européens ont la même problématique, explique la parlementaire. La Ministre des armées Florence Parly a prôné leur élimination systématique sur place. Ça n'est pas très Républicain, mais c'est légitime. Sinon il faut une prise en charge globale et individualisée pour des gens dont on n'est pas sûr qu'ils pourront réintégrer la société française. Il faut de la méthode, du temps, de l'argent. C'est un véritable enjeu de sécurité." Nathalie Goulet :

