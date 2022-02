Hand: les Françaises dominent le monde

"Je suis très content pour les filles, pour les anciennes qui ont fait quand même trois finales et qui ont perdu trois finales", a aussitôt réagi le guide des Bleues, Olivier Krumbholz, revenu au bercail il y a deux ans pour un nouveau sommet.

C'est le deuxième titre des Bleues après 2003. Et Krumbholz était déjà là. Il est d'ailleurs le seul rescapé de la première couronne.

Plus remarquable encore: la France détient désormais la couronne mondiale chez les hommes et chez les femmes, onze mois après la victoire des Experts à Paris. Seule l'Union soviétique, en 1982, avait réussi cette performance.

"C'est extraordinaire ! Je suis vraiment très très fière de nous", s'est réjoui Allison Pineau, ailière emblématique. "Tout le monde disait que les Norvégiennes allaient gagner. On a été fabuleuses, on a gardé notre calme, même quand on eu deux fois deux minutes (2 exclusions de 2 minutes en même temps en fin de première période), on sentait qu'on pouvait peut-être flancher, mais on a fait le dos rond et on n'a pas flanché", a-t-elle ajouté.

Trois médailles de rang...

La France gagne sa neuvième médaille internationale: 5 au Mondial (2 or, 3 argent), 3 à l'Euro (3 bronze) et 1 argent aux JO. Les hommes ont remporté 18 médailles dont 9 d'or depuis 1995.

C'est la première fois que les femmes gagnent trois médailles consécutives dans des tournois internationaux après l'argent des Jeux de Rio et le bronze de l'Euro-2016.

Les coéquipières de Siraba Dembélé ont réussi une énorme performance car les Norvégiennes, tenantes du titre, dominent le handball de la tête et des épaules (21 médailles, dont douze titres lors des 20 dernières années).

Les Françaises avaient perdu en demi-finale de l'Euro-2016 contre la Norvège, et déjà deux fois en finale du Mondial, en 1999 et en 2011.

Le match a été serré du début à la fin. Les Norvégiennes ont eu un moment un avantage de trois buts (4-7) en première période, mais ont été stoppées dans leur élan par la gardienne Amandine Leynaud, encore une fois excellente.

Ce sont les Bleues qui ont viré en tête à la pause (12-10), grâce à une défense étouffante, malgré une dernière minute périlleuse à 5 contre 7 après deux exclusions temporaires.

Pendant toute la fin de la rencontre, irrespirable, les équipes se sont livré à un mano a mano. C'est la jeune Orlane Kanor (20 ans) qui a fait la différence avec Allison Pineau (2 buts chacune dans le "money time").

Alexandra Lacrabère a inscrit le dernier but de la délivrance à vingt secondes de la sirène et fait taire les milliers de supporteurs norvégiens qui remplissaient la salle.

La France avait commencé la compétition par une défaite puis est montée en puissance au fil des tours. Dans un tableau favorable, elle a battu la Hongrie en huitième de finale, le Monténégro en quarts et la Suède en demie.

Les dix derniers podiums du Mondial dames de handball:

2017: 1. France 2. Norvège 3. Pays-Bas

2015: 1. Norvège, 2. Pays-Bas, 3. Roumanie

2013: 1. Brésil, 2. Serbie, 3. Danemark

2011: 1. Norvège, 2. France, 3. Espagne

2009: 1. Russie, 2. France, 3. Norvège

2007: 1. Russie, 2. Norvège, 3. Allemagne

2005: 1. Russie, 2. Roumanie, 3. Hongrie

2003: 1. France, 2. Hongrie, 3. Corée du Sud

2001: 1. Russie, 2. Norvège, 3. Yougoslavie

1999: 1. Norvège, 2. France, 3. Autriche

A LIRE AUSSI.

Hand: les Françaises championnes du monde

Hand: les choses sérieuses commencent pour les Français au Mondial

Hand: les Français retrouvent les Norvégiens, sans Luka Karabatic

Hockey sur glace: les Bleus requinqués avant le derby France-Suisse

Année 2017 (Sports): CAN, Coupe de l'America et adieux de Bolt au menu