Caen. Calvados : il confond un déménagement avec les encombrants

Mercredi 13 décembre 2017, un homme âgé de 38 ans a été jugé pour vol par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Les faits datent de juillet 2017 dans l'agglomération.

"J'ai cru qu'elles étaient jetées"

Sur le palier du 1er étage d'un immeuble d'une propriété privée sont posées cinq chaises. Le prévenu, se trouvant sur les lieux pour une raison indéterminée, s'en empare. Dans la rue, des policiers vont trouver son attitude suspecte, l'individu tentant ostensiblement de les éviter. Il s'agissait de meubles faisant partie d'un déménagement, mais l'homme continue de soutenir à la barre : "J'ai cru qu'elles étaient jetées et destinées aux encombrants. Je ne pensais pas commettre un vol". La présidente lui fait remarquer que d'ordinaire, on ne pose pas les objets destinés aux encombrants sur un palier et que de toute façon, il suffisait de se renseigner.

Six mentions dans le casier judiciaire

Souffrant de schizophrénie, l'homme est toutefois reconnu responsable de ses actes. Déjà incarcéré, son casier judiciaire comporte six mentions, en majorité pour vols. La procureure considère son attitude et ses explications bien suspectes : "Confondre un déménagement avec des encombrants, c'est tout de même un peu fort". Elle requiert 30 jours amende à 10 euros.

Il écope au final de 10 jours amende à 10 euros.

