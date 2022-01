La Ferté-Macé. Orne : une attaque terroriste simulée dans un lycée

Un exercice Orsec pour tester la réactivité des secours et des forces de l'ordre a été organisé mercredi après-midi 13 décembre 2017 au lycée des Andaines à la Ferté Macé (Orne). Dans ce type de situation, les conditions sont comparables à celle d'un attentat avec de nombreuses victimes.

Formation des personnels

La préparation à la gestion des crises est une responsabilité partagée : la réponse aux situations d'urgence exige la mobilisation rapide de tous les moyens publics et privés et leur coordination efficace. Il appartient aux responsables des services concernés par la gestion de crise d'assurer la formation des personnels. C'est dans ce cadre que s'inscrivent ces exercices de sécurité civile.

Des élèves ont joué le rôle des victimes. - Pref 61

Objectifs de l'exercice

L'exercice programmé le mercredi 13 décembre 2017 s'est déroulé dans les locaux du lycée des Andaines de La Ferté-Macé. Il portait sur l'intrusion d'individus armés au sein de cet établissement scolaire. Le scénario a été élaboré par la gendarmerie en lien avec les services de l'éducation nationale.

Les forces de l'ordre ont riposté face aux terroristes. - Pref 61

150 personnes mobilisées

L'opération a mobilisé sur place près de 150 acteurs appelés à intervenir dans ce type de crise : des élèves et des enseignants qui ont joué le rôle des victimes, des personnels de l'éducation nationale, des gendarmes, des policiers, des pompiers, des médecins et personnels du SAMU et des SMUR, des bénévoles d'associations de sécurité civile et des fonctionnaires de la préfecture.

La coordination des moyens de secours était au centre de cet exercice. - Pref 61

Dans le secret

Pour mettre les intervenants au plus près de la réalité, les services ont reçu un minimum d'informations sur l'organisation de l'exercice. Il s'agissait en effet de tester leur réactivité, leur capacité à agir en complémentarité les uns avec les autres. Notamment, le thème de l'exercice n'était pas connu des acteurs de terrain.

