Caen. Un Caennais partage sa passion pour la fanfare à l'autre bout du monde

Il a beau être membre de la fanfare de Centrale à Paris, la célèbre école d'ingénieurs, Valentin Lefranc, n'est pas musicien. Pour preuve, ses improvisations à la trompette ne sonnent pas toujours juste aux oreilles de ses 13 camarades de cordée. Mais qu'importe, il sera du voyage programmé au premier semestre 2018 qui conduira le brass band de l'école, baptisé Globeshakers project le 11 janvier prochain au Cambodge pour deux mois, puis aux îles Fidji, en Bolivie et au Pérou.

Fabriquer des instruments avec les enfants

"Avec le soutien d'organisations non gouvernementales présentes sur place, nous irons à la rencontre d'enfants issus de milieux défavorisés pour leur proposer un éveil musical avec des instruments qu'ils ont peu l'occasion de voir, explique le natif de Caen, âgé aujourd'hui de 21 ans. Nous proposerons des ateliers pour leur apprendre à mieux maîtriser le rythme et aussi pour fabriquer des instruments à base de matériaux récupérés, comme des trombones avec des tubes de PVC."

Le défi est grand pour ces étudiants qui prennent une année de pause pour se consacrer pleinement à ce projet, entre leur deuxième et dernière année. "Nous savons que nous avons autant à apprendre d'eux, qu'eux de nous, et les échanges qui s'annoncent seront pour nous tous très formateurs". À l'issue de chaque expérience, un spectacle concocté avec les enfants sera proposé à la communauté.

Valentin Lefranc s'y glissera avec sa trompette et enregistrera en vidéo ces rencontres au bout du monde, pour la réalisation d'un documentaire au retour, en juillet prochain. "Je me suis passionné pour l'univers de la fanfare que j'avais d'abord découvert dans des films, et là de l'intérieur c'est très fort, notamment au niveau des valeurs qu'elle véhicule comme le partage et l'ouverture à l'autre".

Reportage diffusé sur Tendance Ouest, lundi 11 décembre 2017 :

Globeshakers project Impossible de lire le son.

