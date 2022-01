Caen. Lait infantile: le rappel de produits Lactalis élargi après cinq nouvelles contaminations

Suite au signalement de cinq nouveaux cas de salmonellose chez des nourrissons qui ont été infectés par la même souche de salmonelles (Salmonella agona) qui avait affecté une vingtaine de bébés ces dernières semaines, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, par souci de sécurité sanitaire, a décidé, dimanche 10 décembre 2017, d'étendre les mesures de protection. Il ordonne la suspension de la commercialisation et des exportations de plusieurs références de produits de nutrition infantile fabriqués cette année sur le site de Craon en Mayenne par le groupe Lactalis Nutrition Santé (LNS). Il en exige le rappel, en raison d'un risque de contamination par des salmonelles.

600 lots concernés

Les investigations menées depuis le signalement du 2 décembre 2017 "ont permis d'identifier et de confirmer le lien de ces contaminations avec la consommation de produits de nutrition infantile issus des chaînes de production du groupe LNS", explique le ministère. Ces laits infantiles sont vendus sous les marques Milumel, Picot et Carrefour. La liste des plus de 600 lots concernés est à retrouver sur le lien suivant.

La Direction générale de la Santé ouvre le numéro 0800 636 636.

