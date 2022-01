Hors Normandie. Johnny : une vie amoureuse plutôt "rock'n'roll"

"Je suis un rocker et un rocker doit vivre comme un loup solitaire", assurait-il à ses débuts. Ce qui ne l'empêchera pas de passer cinq fois devant monsieur le maire et d'avoir de nombreuses liaisons.

Le 12 avril 1965, quand il se marie à Loconville (Oise) avec Sylvie Vartan, autre star du "yéyé", au milieu d'une cohorte de fans et de journalistes, il a 22 ans et fait son service militaire, elle en a 21.

L'année suivante, ils ont un fils, David, mais le couple traverse déjà une crise: quand Sylvie demande le divorce, Johnny fait une tentative de suicide.

Liaisons, problème avec le fisc, réconciliations et accalmies ponctuent une union tapageuse et passionnée qui s'achève par un divorce en 1980. Avant cela, ils composeront des tubes, partageront la scène et feront un duo en 1973, "J'ai un problème" (se disant l'un à l'autre "si tu n'es pas vraiment l'amour, tu y ressembles").

Après leur séparation, ils resteront amis, Sylvie Vartan fêtant même son 65e anniversaire chez Johnny en août 2009.

L'idole des jeunes - nom de sa chanson sortie en 1963 - convole ensuite, le 1er décembre 1981, avec Babette, un mannequin de 23 ans, avant de se séparer de sa jeune épouse deux mois plus tard.

Mariage à Las Vegas

En mai 1982, Johnny rencontre l'actrice Nathalie Baye, héroïne de films de Truffaut et de Tavernier. Pour vivre loin des projecteurs, ils s'installent à la campagne, dans les Yvelines. Ils auront Laura en 1983 mais se sépareront trois ans plus tard, sans s'être jamais mariés.

"Il est désarmant. Tout le contraire de ce qu'on pourrait penser. Il est timide, charmant et peut s'avérer très drôle", dira Nathalie Baye longtemps après leur séparation, s'efforçant toujours de le défendre contre ceux qui jugeaient leur couple mal assorti.

A l'été 1990, Johnny dit "oui" pour la troisième fois, à Adeline Blondieau, 19 ans, la fille de son ami "Long Chris", à Ramatuelle (Var). Ils divorcent en 1992 mais se re-disent "oui" en septembre 1994 à Las Vegas... avant un nouveau divorce en mai 1995.

La relation vire à l'acrimonie quand Johnny publie son autobiographie en 2013 ("Dans mes yeux") où il a des mots très durs envers l'actrice de "Sous le soleil", qui va de son côté l'accuser de viol.

Au fil des ans, Sabina, une jeune Allemande, Gisèle Galante, la fille de Olivia de Havilland, Leah, un mannequin canadien, ou une certaine Olga, apparues un temps aux côtés du rocker feront le bonheur des paparazzi.

Père de famille

Quand il rencontre Laeticia, jeune mannequin de 20 ans et fille de l'un de ses amis, Johnny a 52 ans. Ils se marient l'année suivante, le 25 mars 1996, à la mairie de Neuilly où officie alors Nicolas Sarkozy.

Le couple connaîtra son lot de crises entre infidélités et problème de stérilité. Face aux rumeurs de divorce, la fidèle Laeticia répondra un jour de 2009, à Paris-Match: "Nos chemins parfois nous séparent, c'est vrai, mais ce n'est pas pour autant que nous ne sommes plus ensemble".

Ils finiront par adopter deux petites filles au Vietnam, Jade (en novembre 2004) et Joy (en décembre 2008). Fini, les photos volées au bras de jolies filles, dorénavant on verra Johnny posant en famille avec femme et enfants au bord de la piscine.

D'abord très discrète, Laeticia va prendre une place de plus en plus importante, gérant une partie de la carrière de Johnny en attirant de nouvelles têtes dans son entourage et en contribuant à rajeunir son image. Ce qui ne se fait pas sans grincement de dents.

"C'est vrai qu'à un moment, j'ai douté. Je n'étais pas certain que Laeticia avait une bonne influence sur Johnny", concède Jean-Claude Camus, qui fut pendant 30 ans le producteur du chanteur. "Depuis, je m'en suis excusé (...), je vois comment leur couple a tenu, comment elle s'est occupée de lui dans une phase difficile de sa vie".

