Rouen. Bonne table à Rouen : la Table de Flore

C'est un petit restaurant qui ne paye pas de mine vu de l'extérieur. Une fois la porte franchie, on découvre une salle intimiste, donnant sur une terrasse agréablement végétalisée avec des herbes aromatiques qui servent en cuisine. À l'entrée du restaurant, fruits et légumes frais sont encore dans les cageots, prêts à être préparés par la chef. Comme tout est fait selon l'arrivage et la saison, la carte est restreinte avec trois plats différents, deux entrées et deux sorties mêlant fromage et dessert.

Des produits frais

Entre plat de poisson, végétarien ou viande, j'ai opté pour une saucisse label rouge provenant de la charcuterie du Houssel, accompagnée de légumes fraîchement cuisinés. Il faut savoir que les plats sont entièrement préparés à la commande, ce qui n'empêche pas de pouvoir déjeuner en 45 minutes environ. Pour terminer le repas, je me laisse tenter par une sortie baptisée "entre fromage, fruits et chocolat". L'assiette arrive joliment présentée avec une fine branche d'arbre où est disposé un morceau de fromage de chèvre avec une confiture de figues. Dans une verrine, des pommes cuites accompagnées d'un gâteau au chocolat.

Pour 17 euros (ou 12 euros pour le plat seul), on ressort de la Table de Flore avec le plaisir d'avoir mangé des produits de qualités et originaires de Seine-Maritime.

La Table de Flore, 58 rue Cauchoise, 02 35 89 01 20, ouvert le mardi, jeudi et vendredi de midi à 14h et le soir, de 19h30 à 21h30, le lundi, vendredi, samedi et dimanche.

