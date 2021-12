Saint-Lô. Le Mag à Saint-Lô le temps d'un week-end

Comment ne pas commencer l'émission avec celui qui était à l'honneur du 23 au 26 Novembre, dans les divers lieux de culture de la cité préfectorale manchoise. Après Jean Pierre Mocki et Véronique Jeannot, "Saint-Lô, le temps d'un week-end, rendait hommage au mystique Michael Lonsdale. On l'a vu dans Hibernatus, James Bond, Le Nom de la Rose, Des hommes et des dieux... L'acteur aujourd'hui âgé de 86 ans, est un monstre sacré du cinéma Français. Il nous a accordé quelques minutes.

Michael Lonsdale Impossible de lire le son.

C'est la ville qui est à l'origine de cet événement. Objectif pour la municipalité, pérenniser ce rendez-vous en proposant 4 rendez-vous dans l'année, soit un par trimestre. C'est ce que nous a dit Gilles Perrotte, adjoint au maire en charge de la culture à Saint-Lô.

Gilles Perrotte Impossible de lire le son.

Comment parler cinéma à Saint-Lô et ne pas mettre en lumière "L'écume de films". L'association propose au Saint-Lois un autre regard sur le cinéma. Jean Yves Bodergat, membre de l'association.

Jean Yves Bodergat Impossible de lire le son.

