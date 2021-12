Cherbourg. Coupe Davis : quand les Bleus foulaient les courts du Challenger de Cherbourg...

C'est une délivrance pour le tennis français : pour la première fois depuis seize ans, les Bleus ont remporté dimanche 26 novembre 2017 la Coupe Davis, grâce à une victoire 3-2 face à la Belgique. Dans cette équipe, encadrée par le capitaine Yannick Noah, les six joueurs (dont deux remplaçants) ont foulé les courts du Challenger de tennis La Manche-Cherbourg.

"On savait qu'il serait rapidement dans le top 50"

Jo-Wilfried Tsonga était présent en 2003 (quand l'un des finalistes s'appelait... Rafael Nadal) et en 2007. Richard Gasquet s'est aligné en 2005. Son complice de double, Pierre-Hugues Herbert, était à Cherbourg en 2012, 2014 et 2016. Lors de sa seconde participation, il est finaliste du double avec Albano Olivetti. La même année, P2H croise la route de Lucas Pouille. Après une première participation en 2013 où il est éliminé au 1er tour, le Français impressionne et se hisse jusqu'en quart de finale. "C'était difficile à l'époque de savoir s'il allait devenir très fort, mais on était persuadés qu'il serait rapidement dans le top 50 des joueurs mondiaux" souligne Anthony Thiébot, membre de l'organisation du Challenger.

Mahut et P2H, coups de coeur

Côté remplaçants, Julien Benneteau était encore à Cherbourg en 2017. Quant à Nicolas Mahut, il est chez lui dans le Cotentin, avec plus de dix participations dont une victoire en 2005. Avec Pierre-Hugues Herbert, il fait partie des joueurs de l'équipe de France qui ont marqué les organisateurs, comme le confirme Anthony Thiébot :

Anthony Thiébot sur P2H et Mahut Impossible de lire le son.

Des pépites en devenir

Avec cette victoire de l'équipe de France en Coupe Davis, le Challenger de Cherbourg prouve une nouvelle fois son rôle de découvreur de jeunes joueurs, futures stars du tennis français et mondial. "À chaque édition, on le dit : c'est bien d'avoir des noms de joueurs connus, mais moi je regarde surtout ceux de 16 à 22 ans, car ce sont d'eux dont on parlera plus tard" estime Anthony Thiébot :

Anthony Thiébot Impossible de lire le son.

Le Challenger La Manche-Cherbourg fêtera ses 25 ans du 10 au 18 février 2018.

A LIRE AUSSI.

Coupe Davis: contrat rempli pour les Français

Coupe Davis: finale France-Belgique, l'occasion ou jamais

Coupe Davis: Noah maintient le suspense et joue la prudence pour la finale