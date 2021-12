Caen. Football (Ligue 1, 15e journée) : Caen veut éviter le piège strasbourgeois

Patrice GARANDE connait parfaitement la musique. Un peu d'euphorie samedi soir dernier avec la belle victoire acquise contre Bordeaux, un plan de route vers le maintien déjà rempli pour moitié, un match en semaine chez un promu, tout est réuni pour que le Stade Malherbe de Caen tombe dans le piège et s'incline. L'entraîneur normand a d'ailleurs prévenu : Caen est justement... prévenu !

Avant Strasbourg-Caen : La méfiance de Patrice Garande Impossible de lire le son.

Sixièmes du classement avant cette 15e journée, les Caennais restent surtout sur deux bons résultats face à Nice et Bordeaux, à d'Ornano. Malgré une attaque toujours à la traîne (19e de L1), les vertus de solidarité et de solidité défensives permettent aux normands de rester sereins. Et à Strasbourg, avec un effectif probablement remanié, Garande veut imposer son rythme :

avant Strasbourg-Caen : Un état d'esprit à cultiver Impossible de lire le son.

Strasbourg-Caen, 15e journée de Ligue 1, coup d'envoi 19h, ce soir au stade de La Meinau de Strabourg.

A LIRE AUSSI.

Ligue 1 : Lorient-Montpellier et Nancy-Caen, le carré de la peur

Ligue 1: Lorient-Montpellier et Nancy-Caen, le carré de la peur

Ligue 1: Lorient-Montpellier et Nancy-Caen, le carré de la peur

Ligue 1: Monaco s'enhardit, Nantes ramollit

SM Caen : Patrice Garande sur le départ ?