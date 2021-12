Caen. Futsal (D2). Hérouville et la Guérinière à la relance

Dans un championnat très ouvert, où seul Acces survole les débats avec ses cinq joueurs internationaux, La Guérinière et Hérouville se placent au 6e et 8e rang. Suite à sa claque chez le leader le week-end précédent (0-13), les caennais se devaient de réagir rapidement. Et c'est chose faite face à Champs samedi dernier (4-1) pour les partenaires d'Amir Belazzoug. "Cette victoire était primordiale. Champs est un concurrent direct pour le maintien, au même titre que Furiani, Nantes et Hérouville. Ce sont des équipes qu'il faut laisser derrière nous", assure le capitaine.

Un match de travail pour la Guérinière

Efficaces devant le but, la Guérinière tentera de poursuivre sa série de victoires à Laval samedi 25 novembre. Un exercice difficile mais pas impossible. "Laval est une équipe solide, la seule qui a battu Acces. Contre de grosses écuries à l'extérieur, on n'a rien à perdre. Si on gagne, tant mieux mais si on perd, ce sera avant tout un match de travail pour préparer Nantes", prévient-il. Et justement, Nantes sera opposé à Hérouville ce week-end.

Le début d'une série pour Hérouville?

Un match capital pour les hommes de Toufik Daïkha, après avoir remporté son premier match de la saison samedi dernier face à Faches (4-3), de quoi satisfaire le coach hérouvillais. "Depuis cinq journées, on dominait nos adversaires mais on perdait dans le money-time. On a enfin concrétisé le travail par une victoire, ça fait du bien". Mais pas question de se reposer sur leurs lauriers, le plus difficile est de poursuivre cette dynamique. "Depuis sa montée en 2e division il y a trois ans, Nantes a énormément progressé. Ça sera un match très tactique mais il faut que le domicile soit un atout pour nous, comme l'an dernier. On reste sur deux victoires contre eux, donc on part favori malgré le classement. À nous de jouer maintenant!" conclut-il.