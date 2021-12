Hors Normandie. Le meilleur fromage du monde n'est pas normand ! 

Lors de la 30e édition des World Cheese Awards, qui se tenait au London's Tobacco Dock, le produit phare du fromager Lynher Dairies de Cornouailles a devancé 3.000 autres fromages en lice émanant de 35 pays différents avec son Cornish Kern, un fromage à pâte dure, au lait de vache, qui rappelle le gouda, mais avec des notes plus alpines.

Plus de 250 jurés de 29 nationalités ont donné la note de 75 sur 80 à ce fromage complexe au visuel "éblouissant".

"Il contient des notes sucrées, mais ce que j'ai particulièrement aimé c'est sa manière d'introduire les notes salées", a noté le juré Jason Hinds de Neal's Yard Dairy dans un communiqué de presse.

Le jury était constitué de professionnels provenant du monde entier, du Royaume-Uni, du Japon, d'Afrique du Sud, du Mexique, de France, d'Italie et de Suède. Ils devaient goûter tous les fromages en lice et leur donner un score devant un public.

La médaille d'argent est allée à la Blu di Bufala d'Italie et celle d'argent au Capellaro autrichien.

La liste des participants est surtout représentée par des fromagers européens, avec les Britanniques et les Autrichiens en tête, mais comprend aussi de bonnes performances de fromagers sud-africains et mexicains.

Affiné 16 mois durant et protégé par une croûte de cire noire, le Cornish Kern de Lynher Dairies se présente comme un "fromage ferme, mais au coeur légèrement friable", avec "des notes beurrées et de caramel et un profond arôme salé."

On notera que l'unique fromage français qui a réussi à figurer dans le top 16 est le Reblochon Entremont AOP, qui n'arrive qu'en dixième position.

Voici les lauréats Super Gold des World Cheese Awards 2017:

1. Cornish Kern, Lynher Dairies Cheese Company, Royaume-Uni

2. Blu Di Bufala, Quattro Portoni Caseificio, Italie

3. Capellaro Almenland Stollenkaese GmbH Autriche

4. Dalewood Huguenot, Dalewood Fromage, Afrique du Sud

5. De Graafstroom - Oud 30+, De Graafstroom, Pays-Bas

6. Miniretorta, Quesería Finca Pascualete, Espagne

7. Parmigiano Reggiano, Italy Nazionale PR San Pietro (Valestra), Italie

8. S' Würzige Schaf, Weizer Schafbauern eGen m.b.H., Autriche

9. Montgomery's Extra mature cheddar, J. A. & E., Montgomery Ltd, Royaume-Uni

10. Reblochon AOP, Entremont, France

11. Harrogate Blue, Shepherds Purse Cheeses, Royaume-Uni

12. Panela Navarro, Grupo Industrial y Comercial Navarro SA de CV, Mexique

13. Rachel, White Lake Cheese Ltd, Royaume-Uni

14. Pago Valle de los Molinos matured with Rosemary, Agroalimentaria Valle de los Molinos S.L., Espagne

15. Alma Vorarlberger Bergkäse mindestens 10, Monate gereift g.U. Rupp AG, Autriche

16. Montagnolo Affine, Elite Imports Ltd, Allemagne

