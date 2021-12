Ligue 1: pour son retour à la Licorne, Amiens rivalise avec le champion

"Ca fait du bien de jouer à la maison." Jérôme, maillot de l'ASC sur le dos, et Jean-Claude, écharpe du club au cou, résumaient parfaitement l'atmosphère chez les Picards: du soulagement de pouvoir retrouver leur stade. "Six semaines qu'on attendait, en se demandant si on allait pouvoir rejouer ici", racontent les deux fidèles supporters, qui étaient restés sous le choc de la triste réception de Lille pour la 8e journée de Ligue 1.

Oubliées les images de cette soirée marquée par la chute d'une barrière face au kop lillois après un but nordiste, oubliée la délocalisation au Havre du dernier match à domicile contre Bordeaux: Amiens peut retrouver le sourire, malgré sa précaire 17e place au classement (12 pts).

Déjà exempté de sanctions disciplinaires par la Ligue, puis jugé apte par la Commission de sécurité à accueillir de nouveau des matches dans son stade après des travaux de sécurisation des "garde-corps" sur les tribunes, l'ASC vit un renouveau qui se complète sur le plan sportif. Ce beau match nul contre les hommes de Leonardo Jardim, qui restaient sur trois victoires d'affilée en L1, leur permet provisoirement de quitter la zone de relégation, avant les matches du week-end.

"Pendant des semaines on s'est démenés pour parvenir à convaincre la Ligue que le stade était sûr et aujourd'hui nous en sommes tous récompensés, j'en ai les larmes aux yeux", a jubilé le président-délégué d'Amiens Luigi Mulazzi.

Côté monégasque, le tableau est moins idyllique. L'ASM, toujours deuxième, rate l'occasion de mettre la pression sur le PSG, leader à trois points, avant le choc de la prochaine journée entre les deux géants.

'Tourner la page'

La tribune visiteurs, dont les protections ont été renforcées depuis l'incident, a été entièrement remplie par les quelques centaines de supporters monégasques ayant fait le déplacement, et n'a inquiété personne: les joueurs de l'ASM n'ont d'ailleurs pas hésité à aller célébrer le but de Stevan Jovetic avec leurs fans.

Hors du terrain, aucun chant ni aucune banderole n'est venue raviver l'épisode malheureux du 30 septembre, au contraire: le stade était complètement plein, et l'ambiance plus enlevée que d'ordinaire.

"Il y aura un après-barrière", avait promis le capitaine Thomas Monconduit. Il n'a pas menti. Les joueurs ont répondu présent, imposant au champion une intensité de tous les instants, pressant haut et mettant en difficulté le milieu monégasque.

"J'espérais que ce soit une fête, et je crois que les gens partent très contents, ils ont vu une équipe d'Amiens qui s'est battue jusqu'au bout", a lancé l'entraîneur amiénois Christophe Pélissier, soulignant "une performance qui donne beaucoup d'énergie à l'équipe".

Malgré le retour de Radamel Falcao après près d'un mois d'absence, les champions de France ont peiné dans la construction, et ont même été dominés pendant une bonne partie de la première période.

Des efforts amiénois logiquement récompensés sur un lancement parfait de Gaël Kakuta vers Serge Gakpé, qui concluait habilement devant Subasic (31e).

Il a fallu attendre le retour des vestiaires, et les belles rentrées de Rachid Ghezzal et Jovetic, pour voir Monaco se porter dangereux.

C'est ce dernier qui a débloqué la situation, d'une frappe croisée après un beau déboulé de Fabinho sur la droite (67e).

Ils auraient certes pu passer devant plusieurs fois, mais les Picards également, à l'image d'un Kakuta ratant le cadre de quelques centimètres à la 89e minute. La fête n'en aurait été que plus belle.

Place désormais aux retrouvailles entre Amiens et Lille, le match reporté ayant été programmé dès lundi (19h00), dans un stade de la Licorne qui souhaite continuer de vibrer, et tourner la page, définitivement.

