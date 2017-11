Amical Allemagne-France: attaque Mbappé-Lacazette-Martial

L'équipe de France aligne une attaque composée de Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette et Anthony Martial, alors qu'Antoine Griezmann est remplaçant, pour affronter l'Allemagne en match amical, mardi à Cologne (20h45).

Dans le système en 4-3-3 adopté par Didier Deschamps pour ce rendez-vous face aux champions du monde, Lacazette est logiquement titularisé à la pointe de l'attaque en l'absence d'Olivier Giroud, qui avait quitté le groupe dimanche sur blessure (adducteurs).

L'avant-centre est épaulé sur les ailes par Mbappé et Martial, qui n'était qu'entré en jeu vendredi face au pays de Galles (2-0). Griezmann, qui avait été étincelant vendredi, est remplaçant, tout comme Kingsley Coman, titulaire contre les Gallois mais décevant.

Le milieu est composé des relayeurs Corentin Tolisso et Blaise Matuidi, encadrant la sentinelle Adrien Rabiot, qui n'était plus apparu en équipe nationale depuis sa quatrième sélection, début octobre en Bulgarie, où son entrée en jeu avait été décriée.

En défense, Raphaël Varane retrouve le onze de départ aux côtés de Samuel Umtiti après avoir été ménagé vendredi (il relevait de blessure). Christophe Jallet reste l'arrière droit, tandis que Lucas Digne supplée Layvin Kurzawa à gauche.

Steve Mandanda, comme Deschamps l'avait suggéré, est de nouveau titularisé dans les cages, en l'absence du capitaine Hugo Lloris.

Côté allemand, le sélectionneur Joachim Löw a aligné quasiment sa meilleure équipe possible, à l'exception du latéral du Bayern Munich Joshua Kimmich, laissé au repos.

Les deux joueurs du PSG, le gardien Kevin Trapp et l'ailier Julian Draxler, sont dans le onze de départ. Trapp a eu la confiance du sélectionneur, qui a annoncé lundi sa titularisation, alors qu'il n'a pas encore joué la moindre minute en club cette saison.

Le milieu de terrain de la Mannschaft est particulièrement musclé, avec Sami Khedira et Toni Kroos en récupérateurs/relanceurs, et Ilkay Gündogan, Mesut Özil et Draxler en soutien du jeune buteur Timo Werner.

Allemagne: Trapp - Can, Hummels, Süle, Plattenhardt - Khedira, Kroos - Gündogan, Özil, Draxler - Werner

Sélectionneur: Joachim Löw

France: Mandanda - Jallet, Varane, Umtiti, Digne - Tolisso, Rabiot, Matuidi - Mbappé, Lacazette, Martial

Sélectionneur: Didier Deschamps

Arbitre: Cuneyt Cakir (TUR)

