Tennis: Federer en exhibition sur les terres de Murray

"C'est la première fois que je viens en Écosse et j'adore découvrir de nouveaux lieux", a déclaré Federer au journal britannique Daily Express, avant les retrouvailles avec l'Écossais qui avait mis un terme précoce à sa saison pour soigner une hanche récalcitrante. "On va passer du bon temps. Les actions philanthropiques (d'Andy Murray) sont formidables", a ajouté le maestro suisse qui réalise à 36 ans l'une des ses plus belles années.

Il a remporté sept titres, dont deux majeurs (Australie, Wimbledon), le dernier le 29 octobre à Bâle. S'imposer pour la 8e fois à domicile était l'un de ses deux derniers grands objectifs en 2017 avec la reconquête du Masters (12-19 novembre à Londres).

C'est pour mieux recharger les batteries et ménager son dos avant le "tournoi des maîtres" qu'il avait décidé de renoncer au dernier Masters 1000 de l'année à Paris.

Tant pis pour la place de N.1 mondial et dommage pour le suspense! Car un titre de Federer dans le tournoi parisien, décapité de la majeure partie de ses têtes d'affiche, aurait réduit son retard sur Nadal à 640 points avant le Masters qui en offre 1.500 au maximum à son lauréat. D'autant que l'Espagnol n'est pas certain d'y évoluer à son meilleur niveau.

Renvoi d'ascenseur

Sa blessure au genou droit s'est réveillée avant les quarts de finale à Paris, où l'Américain Jack Sock a triomphé dimanche en finale contre le qualifié serbe Filip Krajinovic. Mais Nadal a eu le temps, avant son forfait, de verrouiller le trône.

Pour Federer, le plus important n'est pas retrouver le sommet de l'ATP, qu'il a quitté en 2012, mais plutôt de durer pour gagner d'autres tournois majeurs. Détenteur du record avec 19 titres, le Suisse en compte trois de plus que Nadal, de cinq ans son cadet.

C'est un paramètre à prendre en compte alors que les ex-N.1 mondiaux, Novak Djokovic et Murray, qui ont tout deux mis un terme à leur saison après Wimbledon, espèrent revenir en grande forme en 2018.

Les soucis à la hanche de Murray sont de l'histoire ancienne à en croire une vidéo d'un entraînement que le Britannique a diffusée sur Instagram le 22 octobre.

Selon le journal Mail on Sunday, le double champion de Wimbledon (2013, 2016) a même failli avancer son retour à Paris-Bercy. Il ne rejouera finalement pas en compétition avant le tournoi de Brisbane en janvier mais n'envisageait pas pour autant de manquer l'exhibition de mardi.

La venue de Federer est un renvoi d'ascenseur. L'Écossais avait participé en avril à Zurich à une exhibition caritative initiée par le Suisse, le "Match for Africa". Federer s'était imposé 6-3, 7-6 (8/6)

A LIRE AUSSI.

Wimbledon: une opportunité à saisir pour Federer

Paris-Bercy: Murray a le N.1 dans le viseur

Wimbledon: le Big Four à l'heure au rendez-vous du "Manic Monday"

Wimbledon: Federer à une marche de réécrire l'histoire

Open d'Australie: l'incroyable Federer de retour au sommet