Affaire Evra - OM-Caen: retrouvailles empoisonnées entre joueurs et supporteurs

Trois jours après le coup de sang de Patrice Evra, mis à pied pour avoir physiquement agressé l'un de ses supporteurs, Marseille reçoit Caen, dimanche, lors d'une rencontre qui signera assurément des retrouvailles tendues entre l'OM et ses fans au Vélodrome.

Les conséquences du coup de pied au visage asséné par le défenseur international à un supporteur qui l'invectivait lors de l'échauffement du match d'Europa League à Guimaraes, jeudi soir, vont fatalement intoxiquer les relations déjà houleuses entre les ultras marseillais et leur équipe. Et ponctuellement l'affrontement devenu presque anecdotique entre l'OM (4e) et les Normands (7e).

Dans ce contexte délétère, la "mise à pied avec effet immédiat" et la "convocation (d'Evra) à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire", annoncée vendredi soir par l'OM dans un communiqué lapidaire, était le minimum syndical à assurer pour ne pas attiser la colère des supporteurs.

"Evra ne peut plus porter le maillot de l'OM. (Jacques-Henri) Eyraud (le président de l'OM) doit être sévère, c'est pour la crédibilité du club", réclamait ainsi un supporteur dans l'avion du retour du Portugal, alors que Michel Tonini, dirigeant du groupe d'ultras des Yankees réclamait vendredi sur BFM des "sanctions pénales" contre Patrice Evra: "Dans les tribunes, quand ça se bagarre, la police (...) met les menottes et met tout le monde en garde à vue. Là, c'est un joueur et c'est encore pire. C'est une incitation à la violence (...), c'est un coup de pied dans la tête. Pour moi ça relève d'un juge. Il devrait être convoqué par la justice".

'Une poignée de provocateurs'

"J'attends des excuses de la part des dirigeants de l'OM. Dans leur communiqué, ils parlent de +pseudo-supporter+, j'ai plutôt vu, hier, un pseudo-joueur", poursuivait Tonini, déjà célèbre pour être l'unique dirigeant d'association de supporters à avoir poursuivi le club en justice pour contester le mode de fonctionnement des abonnements.

Si la direction de l'OM a pris la mesure de la gravité des faits en sanctionnant immédiatement le fautif, envoyé à 36 ans dans une préretraite dont il aura du mal à s'extraire, elle a également renvoyé les fans à leurs responsabilités.

Le communiqué de vendredi dénonce en effet "un comportement inacceptable de la part d'une poignée de provocateurs ayant proféré des injures haineuses particulièrement graves à l'encontre du joueur (...). Le club utilisera tous les moyens de droit à sa disposition à l'encontre d'individus qui, sous couvert de leur passion pour l'OM, mettent en danger sa réputation en pénétrant sur le terrain et en injuriant un joueur au lieu de le soutenir".

Des menaces d'autant plus susceptibles d'embraser les virages, ce dimanche, que le malaise couve depuis bien avant le high-kick de Patrice Evra. "Ce qui s'est passé, c'est aussi un peu la faute des dirigeants", estimait Karim Zéroual, leader des South Winners, peu après les événements de Guimaraes. "Avant, il y avait des rencontres entre supporters et joueurs, c'était important, surtout pour permettre aux nouveaux de comprendre le contexte du club. Peut-être que si ce type de rencontres avait été remis en place, cela ne se serait pas passé".

Plus généralement, l'affaire Evra risque de creuser le fossé entre supporters et joueurs, d'où qu'ils soient, usés par les injures et les invectives. "Dans les stades, les insultes fusent de partout", déplore ainsi l'entraîneur de Dijon, Olivier Dall'Oglio. "Tout est condamnable là-dedans. En tout cas ce n'est pas le football qui en est sorti grandi".

Invités dans le traquenard du Vélodrome, les Caennais de Patrice Garande, pourraient faire aussi les frais de l'ire des supporteurs après les propos de leur entraîneur: "Evra, partout où il est passé, il est apprécié de ses partenaires, il est apprécié du vestiaire, je pense qu'il y aura plutôt une grande solidarité des joueurs, plutôt que l'inverse", a dit le technicien normand.

