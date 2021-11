Rouen. Tennis de table : le SPO Rouen joue le podium face à Roanne

Après une première défaite en tout début de saison, le SPO Rouen reste sur une série de 3 victoires consécutives. Et ce vendredi face à l'équipe lanterne rouge du championnat, les Normands pourraient bien espérer une 4ème victoire et peut-être une place sur le podium.

Attention toute fois à ne pas prendre de haut une équipe de Roanne qui sera dangereuse, car les joueurs n'ont toujours pas ouvert leur compteur de victoire et seront donc prêt à tout dans la Salle 1000 du Kindarena !

Emmanuel Lebesson et ses coéquipiers devront l'emporter face à Yaroslav Zhmudenko, He Bai, Enzo Angles et Chia Hung Sun.

A LIRE AUSSI.

Le tennis de table mondial envahit le Kindarena de Rouen

Tennis de table : première à domicile pour le le SPO Rouen