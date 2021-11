Mesnil-Raoul. Seine-Maritime : deux morts et deux blessés graves dans un face-à-face

Le choc a été violent, mercredi 1er novembre 2017 au Mesnil-Raoul sur la route entre Rouen et Paris. Deux voitures sont entrées en collision en face-à-face vers 17h30. Deux personnes sont mortes sur le coup, un homme et une femme âgés de plus de 80 ans. Il s'agit du conducteur de la première voiture et de la passagère avant de la deuxième.

Deux octogénaires grièvement blessés

Deux autres octogénaires étaient à bord des véhicules accidentés, un homme et une femme. Ils ont été grièvement blessés et évacués d'urgence vers le CHU de Rouen. Le pronostic vital de l'une de ces victimes était engagé au moment du transport.

