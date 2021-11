Rouen. Sotteville les Rouen : il venge son fils par la violence

Le 14 août 2017, Nicolas Niel, 24 ans, est appelé par son ex-compagne à son domicile de Sotteville les Rouen (Seine-Maritime) pour régler un différend qu'elle entretient avec un homme qu'elle héberge chez elle depuis quelque temps. Le prévenu a pourtant interdiction d'entrer en contact avec elle puisque placé sous contrôle judiciaire à la suite de faits similaires, qui ont abouti à la séparation du couple. L'homme hébergé chez elle refuse de lui rendre les clés. C'est donc le prévenu, accompagné de deux amis, qui va employer la manière forte : il l'agresse violemment au "poing américain", lui occasionnant des plaies au visage et un poignet cassé. La victime parvient à s'enfuir et se réfugie dans une pharmacie voisine. Il obtiendra dix jours d'incapacité temporaire de travail.

La Police est appelée et se rend au domicile de la jeune femme. Elle y trouve le prévenu qui déclare : "Je lui ai défoncé la gueule". La victime, entendue à son tour, confirme s'être fait agresser par l'individu. "Il avait tapé mon fils à Noël dernier", revendique le prévenu. En l'absence de représentation de partie civile, le Ministère public dénonce "l'acharnement disproportionné du prévenu", tandis que sa défense note "la grande détresse sociale qui le perturbe ". Après délibération, le Tribunal le déclare coupable des faits qui lui sont reprochés à l'audience du lundi 23 octobre 2017 et le condamne à six mois de prison ferme.

