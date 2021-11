Fleury-sur-Orne/Musique/percussions/Loisir/tambour. Près de Caen, vibrez sur des rythmes afro-brésiliens

Des sonorités d'ailleurs résonnent dans le centre socio-culturel de Fleury-sur-Orne (Calvados). Samba, maracatu, des rythmes et des chants à consonances afro-brésiliennes sont joués par les membres de la toute nouvelle association de Batucada "Fleurs de rythmes". Parmi eux Vincent Leguéné. A 46 ans, ce Normand est bercé par le monde des percussions depuis 25 ans. "C'est facile et accessible rapidement" précise le professeur. Pour être "Batuqueiros", nul besoin d'être musicien ni expert en solfège. En chef d'orchestre, le "Maestro" indique les changements de tempo aux nouveaux membres de la troupe. Il transmet ainsi sa passion de ces rythmes dans une bonne humeur communicative.

Un artiste accompli

L'artiste revêt plusieurs casquettes, alliant sa fonction à Fleury-sur-orne et sa part intégrante de membre dans plusieurs groupes. Il essaime sa passion au sein de "Percus et Chemises", et des "Rumbaleurs du Maquis. Les cours et ateliers sont accompagnés par le chorégraphe Aimé Kifoula, établi à Caen.

Pratique. Au centre socioculturel de Fleury-sur-Orne. Dès 9 ans. Renseignements/Inscriptions : fleursderythmes@gmail.com

