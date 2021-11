Fécamp. Bureau politique des Républicains: "Le parti glisse vers la droite", selon la maire de Fécamp

Elle a boycotté le bureau politique national du parti, mardi 24 octobre 2017. Marie-Agnès Poussier-Winsback, maire de Fécamp semble quelque peu surprise par la tournure des événements. Le bureau a validé l'exclusion de l'ancien président du conseil départemental de l'Eure, Sébastien Lecornu, désormais secrétaire d'État et de Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics. Les députés "constructifs" Thierry Solère et Franck Riester doivent aussi être exclus. Quant au sort du Premier ministre Édouard Philippe, les mots ont été soigneusement choisis. Le parti prend acte de son retrait étant donné qu'il ne peut rester membre de LR et être en même temps chef de la majorité.

"Tout le monde est très mal à l'aise dans cette affaire"

"S'il ne s'agissait pas de reconstruire la droite, j'aurais envie d'en rire tant ce qui vient de se passer est absurde", explique la maire de Fécamp. L'élue s'interroge sur le calendrier de cette décision, à quelques semaines de l'élection d'un nouveau président, et sur la cohérence de la ligne politique. "Est-ce si terrible de participer à la reconstruction du pays ?" lance-t-elle. Écoutez:

La maire de Fécamp, également vice-présidente de la région Normandie pose aussi la question de la libre expression au sein du parti LR. "En 1975, quand Chirac a choisi Valery Giscard d'Estaing, il n'a pas été exclu, je ne comprends pas". L'édile estime que son parti opère un virage très à droite et rappelle qu'ils sont nombreux à ne pas partager ces prises de position.

Le feuilleton doit se poursuivre avec une nouvelle réunion du bureau politique dans le courant de la semaine prochaine pour acter les décisions d'hier, si le quorum est cette fois atteint.

