Caen. Roller-hockey. Les Conquérants s'en mordent les doigts

La minute fatale. Il en avait déjà été question lors de leur première sortie à Garges, l'un des cadors du championnat. Face à Angers, Caen avait pris les devants avant d'encaisser trois malheureux buts dans les dernières secondes (3-5), de quoi donner mal a la tête aux hommes de Bernard Seguy "Cette défaite fait mal à domicile surtout vu le scénario du match. C'est un peu dur", rétorque-t-il.

"Il faut laisser le temps"

Et si Caen réalise un triste départ d'un point de vue comptable, cela pourrait s'expliquer par une reprise collective tardive, liée aux championnats du monde de septembre dernier. "Collectivement et physiquement on n'est pas encore bien rodé. Avec de nombreux internationaux, c'est difficile de remettre la machine en route. On a eu une reprise découpée et si on regarde bien cela fait seulement 3-4 semaines que l'on s'entraîne au complet", explique le coach caennais mais également manager de l'équipe de France. "On est en retard, et je me rend compte que certains joueurs ne sont pas encore à leur niveau". Visant le haut du panier, Caen semble se mettre difficilement au diapason de ce championnat Élite mais une chose est sûre, il faudra vite rattraper le train.

Travailler mentalement

Face au vainqueur de la Coupe de France, les Caennais risquent d'avoir la tâche difficile ce samedi 28 octobre pour la 3e journée. Encore invaincu, Grenoble s'affiche comme l'un des prétendants au titre "Grenoble est déjà bien en place en remportant ses deux premiers matchs. Le déplacement s'annonce difficile mais pas impossible", poursuit Bernard Seguy. Une lueur d'espoir que s'accorde le technicien caennais, qui demeure toutefois intransigeant sur la manière et l'attitude à adopter pour aller chercher un premier succès. ''Il faut continuer à faire des efforts dans la gestion du comportement pour être le plus rigoureux possible. La priorité sera d'être solide mentalement pour tenir un match", conclut-il.

