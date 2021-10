Caen. Calvados : elle repère sa voiture volée circulant en ville

Une jeune femme âgée de 24 ans a été jugée en son absence par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mercredi 11 octobre 2017. Il lui est reproché : vols ainsi que vol avec dégradations et conduite sans permis ceci en juillet 2017 dans l'agglomération.

Elle affirme avoir trouvé la voiture avec les clés

À la vue de sa voiture disparue depuis une semaine, la victime appelle la police qui coince le véhicule dans une rue. Trois personnes sont à bord. La conductrice raconte avoir trouvé le véhicule ouvert avec les clés dessus. La victime explique qu'elle avait mis sa valise dans le coffre en prévision du week-end, avec un double des clés de sa voiture dedans. Mais elle assure l'avoir fermée à clefs et indique que le parking était sécurisé.

1500 euros sollicités pour les objets volés dans le coffre

La valise ayant été fouillée et des produits de maquillage ainsi que des vêtements ayant disparu, elle sollicite 1 500 euros de dommages et intérêts, ajoutant qu'elle ne demande rien pour les bosses et rayures sur sa carrosserie.

La procureure requiert une peine de prison avec sursis insistant sur le fait qu'en plus la voleuse n'a jamais passé son permis de conduire.

Elle écope de 3 mois de prison avec sursis et devra verser 1 500 euros en dédommagement à la victime.

