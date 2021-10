Caen. La Foire de Caen : un bilan positif pour l'édition 2017

La Foire de Caen a clôturé son édition 2017, ce dimanche 24 septembre 2017, au parc des expositions à Caen, (Calvados). Le bilan est bien meilleur que l'année dernière avec une fin d'édition le dimanche 24 septembre 2017 et non le lundi 25.

C'est un bilan à chaud ne comportant pas de chiffres, mais des tendances.

Les nouveautés ont bien fonctionné :

Le village des sports a été un vrai succès avec son concept et son ambiance et grâce à l'investissement des ligues et des joueurs et à leurs animations.

Le village de la mobilité durable a été aussi bien fréquenté, au travers du thème de l'année " La France du bout du monde ".

Contrairement à l'espace enfant : l'emplacement est à repenser et les animations du Conseil du Calvados et la Ferme pédagogique par leur qualité ont concurrencés involontairement l'espace enfant.

Le pôle connecté a aussi très bien marché avec de nombreux visiteurs lors du week end E – Sport, le week – end du 16 et 17 septembre 2017.

Une nouveauté, cette année, les rencontres professionnelles qui ont bien fonctionné.

En revanche, la journée des décideurs territoriaux a été bien moins fréquentée et doit être à nouveau réfléchie.

Le vrai plus de cette édition, appréciée par les visiteurs : les parkings gratuits.

Les retours sur l'Expo Evénement sont mitigés : - les allées ont été élargies suite à la Foire 2016. Mais cette innovation reste à creuser.

Globalement, les visiteurs et les exposants ont été satisfaits et il y a eu une bonne fréquentation de la Foire de Caen.

Le côté festif a été bien reçu par les visiteurs.

Un bilan positif entre nouveautés plébiscitées et large fréquentation.

Le thème de l'Edition 2018, du 21 au 30 septembre 2018 sera : l'Espace.

Il y aura un retour historique sur la Conquête de l'air et de l'Espace ; une présentation des hommes et femmes de l'Espace, de la vie dans l'espace, des voyages dans le futur et de la question de la vie extra – terrestre.

Foire de Caen, édition 2018 du 21 au 30 septembre 2018. https://www.caenevent.fr/evenements/foire-internationale-de-caen-2017/