Pour célébrer son 500e anniversaire, le Havre voit les choses en grand. Quelques jours après une présentation officielle aux médias nationaux et internationaux, des plus de quatre mois de festivités prévues à partir de mai, le directeur des opérations, Thomas Malgras, revient sur ce qui fera le coeur d'Un Été au Havre.

Redorer son image

"Jean Blaise (le directeur artistique de la manifestation) s'est complètement imprégné de l'ambiance de la ville, il a travaillé pour changer le regard que les gens peuvent porter sur Le Havre, qui a un potentiel extraordinaire mais souffre souvent d'une mauvaise image", raconte-t-il. Pourtant, "la ville est relativement jeune, nous voulons afficher cette modernité, souligner son identité portuaire et industrielle bien sûr mais aussi balnéaire, avec sa plage en centre-ville qui se réveille à l'arrivée du printemps". Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'architecture havraise regorge également de trésors qui seront mis en valeur par quatre parcours proposés tout au long de la saison.

Quatre temps forts

La grande parade inaugurera les festivités le 27 mai, regroupant plus de 200 personnages dont les costumes s'inspirent de l'identité architecturale de la ville. Elle sera clôturée par un concert de Catherine Ringer. Le grand retour des géants suivra du 7 au 9 juillet. Nés au Havre, ils y ont fait leur dernière apparition en 2006. Les plus grands voiliers du monde se rassembleront ensuite dans le port, du 31 août au 3 septembre. Les festivités s'achèveront le 8 octobre, date officielle de l'anniversaire. "Ce sera une fête plus dans l'émotion", précise Thomas Malgras. Une mosaïque composée de milliers de portraits de Havrais sera installée dans les jardins suspendus.

En dehors de ces grands rendez-vous, "80 % de la programmation s'espace sur toute la saison". De nombreuses expositions, mais aussi d'installations à travers la ville, livreront les regards d'artistes sur la cité océane. Le retour du célèbre Impression, soleil levant de Claude Monet devrait notamment attirer les foules au MuMa. "Le tableau est très rarement prêté, et c'est la première fois qu'il revient sur les lieux où il a été peint." Et pour finir d'assurer la promotion du Havre à l'international, un collectif de huit artistes baptisé La Bande des Havrais partira s'exposer aux quatre coins du monde.