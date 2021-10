Caen. Les policiers du Calvados manifestent avec leurs enfants

Une mobilisation d'agents de la police nationale est prévue mercredi 20 septembre 2017 devant le commissariat de Dives-sur-Mer (Calvados), à midi. Ils seront accompagnés exceptionnellement de leurs enfants. Depuis deux ans, les commissariats de police du Calvados expérimentent une nouvelle organisation en ce qui concerne les horaires de travail.

Marche arrière selon les syndicats

Objectif : répondre à la réglementation européenne qui veut qu'un salarié dispose d'au moins 11 heures entre le moment où il quitte son travail, et le moment où il le reprend. Ce qui n'était pas le cas auparavant. "Le problème c'est qu'on a fait tester plusieurs organisations pendant plusieurs mois pour demander aux agents laquelle leur convenait le mieux, et maintenant qu'ils ont choisi, l'administration ne souhaite plus la mettre en place, prétextant un manque d'effectif", explique Lydia Brillant, secrétaire départementale du syndicat de police Alliance.

Dans le Calvados, cette organisation dite du "vendredi fort" sera mise en place à Caen et Hérouville Saint-Clair. Elle est pour l'instant refusée à Honfleur, Lisieux, Deauville et Dives-sur-Mer. Dives-sur-Mer où la mobilisation est prévue à 12h.