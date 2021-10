Le patrimoine musical c'est aussi le chant Grégorien

L'invité de l'émission Tendance Confidences animée par Jean-Luc lefrançois est Frédéric Rantières, directeur musical et artistique

Frédéric Rantières Diplômé de la classe de chant grégorien du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, titulaire du Mastère professionnel de pratique de la musique médiévale à l’Université Paris-Sorbonne et du Doctorat en sciences religieuses à l’École pratique des hautes études, Frédéric Rantières se consacre à l’étude, à la pratique et à la transmission orale du chant grégorien et haut médiéval en repartant des premiers manuscrits du chant liturgique occidental. Il est responsable de la classe de direction à l’École du Chœur grégorien de Paris. En 2006, il a fondé l’ensemble médiéval Vox in rama avec lequel il restitue et interprète d’après les sources anciennes le répertoire carolingien et alto-médiéval. Vous trouverez son parcours détaillé sur le site : Frédéric Rantières

L’histoire du chant Grégorien

Le chant grégorien est le chant propre de la liturgie de l’Église catholique romaine. Légué par une longue tradition, ce répertoire musical, que le concile Vatican II qualifie de “trésor d’une inestimable valeur”, est composé principalement à partir de versets de la Bible dans sa version latine.

L’histoire du chant grégorien est complexe : son origine et ses premiers développements restent pour une large part ignorés. Toutefois, si son élaboration a bénéficié de la forte influence des cultures musicales juive et grecque spécialement en ce qui concerne la modalité, le grégorien est avant tout et essentiellement latin.

En Occident, autour des IIIe-IVe siècles, sur la base des récitatifs des liturgies des premières générations chrétiennes, se constitue un “vieux fonds” de chants ecclésiastiques aux mélodies encore simples. Plusieurs régions développent un répertoire local : les chants romain, bénéventin (sud de l’Italie), milanais ou ambrosien (nord de l’Italie), hispanique et gallican (en Gaule). Du Ve jusqu’au VIIe siècle, les papes, notamment Léon le Grand, Gélase et Grégoire le Grand (à qui le chant grégorien doit son nom), contribuent à l’organisation du répertoire au long de l’année liturgique. Site de l'abbaye de Solesmes pour en savoir plus

L’ensemble Vox in Rama

Constitué de chanteurs passionnés par les musiques anciennes, l’ensemble Vox in Rama, sous la direction de Frédéric Rantières, se consacre à la reconstitution des premières traditions vocales de l’Occident ancien. Alliant restitution musicologique et résonance spirituelle des textes sacrés et profanes, il propose de revisiter les traditions musicales anciennes à l’aune du XXIe siècle, en tant que patrimoine vivant, dont le germe et le contenu participent à la création contemporaine.

Le nom de l’ensemble Vox In Rama s’inspire du chant de communion relatif au massacre des Saints Innocents intitulé Vox In Rama audita est (Une voix dans Rama s’est fait entendre). Ce chef-d’œuvre de la tradition grégorienne évoque avec une grande intensité les pleurs amers de Rachel, une des grandes matriarches d’Israël et seconde femme de Jacob, qui aurait assisté depuis son tombeau situé à Rama, au nord de Jérusalem, à l’exil forcé de ses fils (Jérémie 31-15). C’est cet épisode que Matthieu, dans son évangile (2, 18), reprit au sujet du massacre des premiers nés prescrit à Bethléem sous Hérode, alors déterminé à faire assassiner le messie d’Israël. Par son pouvoir d’évocation, ce titre nous plonge dans la puissance des affects et des émotions contenus dans le chant médiéval où la voix, en tirant la substance de chaque mot, nous entraîne bien au-delà de leur sens et nous fait voyager dans la profondeur de leur histoire.

